Faz a pose! Juliette Freire dança para fãs em aeroporto de SP; veja vídeo

“Faz a pose, olha o flash. Que a campeã do BBB é a Juliette”. A campeã do BBB21, Juliette Freire, não passa despercebida pelos lugares. Na manhã desta sexta-feira (14), a nova milionária foi recebida por fãs no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ao som da paródia feita por Lucas Penteado.

A paraibana dançou para os fãs que cantavam a espécie de “hino”. Juliette ainda posou para fotos e vídeos com os seus admiradores e tornou a agradecer o carinho que vem recebendo.

Juliette, que está hospedada na casa da cantora Anitta, no Rio de Janeiro, escolheu um look all jeans para a chegada na capital paulista.