FCF divulga data, local e horário de jogo único da final do Cearense. Confira!



O duelo entre Fortaleza e Ceará será no próximo domingo (23), às 17h (horário de Brasília), na Arena Castelão

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 20 (AFI) – Poucas horas depois do fim dos dois jogos das semifinais, a Federação Cearense de Futebol (FCF) correu contra o tempo e já divulgou a data, horário e local que será disputado o jogo único da grande final do Campeonato Cearense de 2021. Favoritos, Fortaleza e Ceará disputam mais uma vez o título estadual.

Em informação publicada em uma nota oficial divulgada no site da entidade, a FCF marcou a partida única para o próximo domingo (23), às 17h (horário de Brasília), na Arena Castelão, que foi palco de diversos jogos na Copa do Mundo de 2014.

Ceará irá enfrentar o Fortaleza na final do Cearense

“A Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol informou nesta quarta-feira, 19, a data, horário e local para a partida da Fase Final do Cearense Ypióca. Confira: Final – Fortaleza x Ceará – 23/05 (Domingo) – 17h – Arena Castelão”.

CAMPANHAS

Para chegar até essa decisão, as duas equipes já entraram na segunda fase do estadual. O Fortaleza terminou a etapa na liderança, com 17 pontos, mesma pontuação do Ferroviário, mas ficou na frente nos critérios de desempate, com cinco vitórias e dois empates em sete jogos. Nas semifinal, goleou o Atlético-CE por 6 a 0.

Já o Ceará, fez uma campanha de quatro vitórias, um empate e duas derrotas, e terminou em terceiro com 13 pontos. Nas semifinais, pegou o Ferroviário, que tinha feito uma campanha melhor, mas mesmo assim venceu pelo placar de 3 a 0 e chegou a final.

