FCF marca semifinal para um dia antes da decisão do Ceará na Sula

Cearense

FCF marca semifinal para um dia antes da decisão do Ceará na Sul-americana



Vozão terá que jogar a semifinal do Cearense na quarta e a Sula na quinta

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 18 (AFI) – As Federações deveriam zelar pelos seus clubes, mas isso nunca acontece. E tudo piorou na pandemia. Veja o caso da Federação Cearense de Futebol (FCF) que ignorou a decisão do Ceará na Sul-americana nesta quinta-feira e marcou a semifinal do inexpressivo Cearense para quarta.

GUTO FERREIRA CRITICOU A TABELA DO CEARENSE!

É isso mesmo! O Vozão será obrigado a jogar na quarta-feira, às 15h30, no Castelão, contra o Ferroviário, e na quinta, às 19h15, no mesmo local, contra o Bolívar. Classificado em terceiro lugar no Estadual, o Ceará terá que vencer o Ferrão para chegar à final do Cearense. Por ter melhor campanha, o Ferroviário joga pelo empate na partida única.

NA SULA!

O técnico Guto Ferreira, no entanto, deve ignorar o Estadual. Afinal, terá uma decisão na Sul-americana. O jogo contra os bolivianos vale a manutenção da liderança e uma possível classificação ou uma queda grande no Grupo C. O Ceará lidera com os mesmos seis pontos do Bolívar. A vantagem está no saldo de gols (2 a 1).

Duas decisões em dois dias. (Foto: Divulgação)

Além do confronto direto ante o Bolívar, o Vozão tem que ficar de olho no Arsenal, terceiro colocado com cinco pontos e próximo adversário do lanterna Jorge Wilstermann. Em caso de derrota, por exemplo, o Ceará poderá cair para terceiro se o Arsenal vencer e, assim, se complicar na Sula. Veja só o que a FCF aprontou para um dos seus filiados.