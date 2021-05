Felipe Souza espera definição para o resto de 2021: “Coisas boas”

Paulista

Meia do EC São Bernardo espera definição para o resto de 2021: “Almejar coisas boas”



Copa Paulista ainda não tem data, mas muitos jogadores do Cachorrão têm contrato até o novembro

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Bernardo do Campo, SP, 29 (AFI) – Rebaixado no Campeonato Paulista da Série A2, o EC São Bernardo aguarda posicionamento da Federação Paulista de Futebol (FPF) para saber como será o restante da temporada. A Copa Paulista ainda não tem data, mas muitos jogadores do Cachorrão têm contrato até o novembro.

“Agora é esperar uma decisão para pensar no futuro. Tenho que almejar coisas boas para minha carreira pois não posso fazer mais escolhas erradas. Continuarei trabalhando e se o clube precisar de mim estarei sempre à disposição”, disse o meia Felipe Souza.

No aguardo por novidades. (Foto: Divulgação)

Ele foi um dos destaques da campanha do acesso no ano passado e já soma 32 jogos e sete gols pelo EC São Bernardo. Neste sentido, ele lamentou não ter conseguido manter o mesmo aproveitamento neste ano.

“Essa segunda temporada não foi como eu esperava. Temos objetivos na carreira e infelizmente não conseguimos conquistar, tanto eu quanto o clube.



Infelizmente não rendemos da mesma forma de 2020, porém temos que seguir em frente e projetar coisas boas”, completou.