Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO A2: RB Bragantino, Vasco e Fortaleza vencem e seguem 100%



Ainda neste domingo, o Athletico-PR goleou o Brasil de Farroupilha por 6 a 0; A Ponte empatou em 1 a 1 com o América-MG

Publicado em 30/05/2021

por Samuel Garcia

Campinas, SP, 30 (AFI) – Mais 10 partidas complementaram a terceira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2 neste domingo (30), envolvendo partidas dos Grupos B, C, D, E e F. Destaques para as vitórias de Red Bull Bragantino, Vasco, Botafogo-PB e Fortaleza, que seguem com 100% de aproveitamento, além da goleada do Athletico-PR por 6 a 0 aplicada sobre o Brasil de Farroupilha.

CLUBE DOS 100%

Foto: Lucas Merçon / Fluminense

O Red Bull Bragantino superou o Fluminense fora de casa pelo placar de 2 a 0, com gols de Julia Beatriz e Raquel e segue com 100% de aproveitamento, na liderança do Grupo D, com nove pontos.

Com o mesmo placar, o Fortaleza superou o Cefama e segue entre os clubes que venceram todos os seus jogos, na liderança do Grupo B.

Os outros dois times que venceram neste domingo e seguem no ‘clube dos 100%’ são Vasco, que superou a Chapecoense por 3 a 0, com gols de Juliana, Anny Caroline e Daniele, se isolando na ponta do Grupo F e Botafogo-PB, que venceu o América-RN por 2 a 0 e é o vice-líder do grupo C, atrás do Ceará no saldo de gols.

Com isso, RB Bragantino, Vasco, Botafogo-PB e Fortaleza se juntam a Ceará, Atlético-MG e Real Ariquemes como os único times que venceram todos os seus jogos disputados na competição até aqui.

GRUPO D

Outros dois jogos aconteceram neste domingo pelo Grupo D, liderado pelo RB Bragantino. Jogando no CT do Dragão, o Criciuma aprontou pra cima do Atlético-GO, superando as goianas por 3 a 0 e conquistando a primeira vitória na competição nacional. O outro jogo ficou por conta de Sport e Vila Nova-ES, que empataram em 1 a 1 no CT do Retrô.

Com todos os jogos da terceira rodada realizados, o grupo é liderado pelo Red Bull Bragantino, com nove pontos, seguido por Fluminense, com seis e Sport, com quatro, na zona de classificação. Vila Nova-ES, com os mesmos quatro pontos, porém com um saldo de gols desfavoráel, Criciúma, com três e Atlético-GO, ainda sem pontuar, fecham a classificação.

GRUPO E

Pelo Grupo E, na partida que fechou a terceira rodada do Feminino A2, o Aliança-GO recebeu o SERC no estádio Olímpico de Goiás e superou as adversárias por 3 a 1, de virada. Um pouco mais cedo, no Lomanto Júnior, Juventude Esportiva e Cresspom empataram em 1 a 1.

Com os resultados do grupo, o Atlético-MG lidera a chave, com nove pontos, seguido pelo Aliança, com seis e Cresspom, com quatro, na zona de classificação. Juventude Esportiva, com quatro, mas atrás no saldo de gols, Mixto com três e SERC, ainda sem pontuar, fecham a classificação.

GRUPO F

O resultado mais expressivo do domingo saiu no Grupo F, quando o Athletico-PR visitou o Brasil de Farroupilha e atropelou as adversárias pelo placar de 6 a 0. Enquanto isso, a Ponte Preta empatou mais uma, desta vez em 1 a 1, diante do América-MG, no Rio Brancão, em Americana. Bruna Almeida, contra fez para as mineiras, aos 48 do segundo tempo, enquanto May empatou dois minutos depois para as campineiras.

Com os resultados, o grupo chega para a quarta rodada liderado pelo Vasco, com nove pontos, seguido por Athletico-PR, com seis, América-MG, com quatro, Ponte Preta com três e Chapecoense e Brasil de Farroupilha com um ponto cada.