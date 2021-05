Ferj quer 18 mil fãs no Maracanã e promete protocolo diferenciado

Carioca

Ferj quer 18 mil torcedores no Maracanã e promete protocolo diferenciado



Secretaria de saúde da Cidade Maravilhosa ainda não está convencida, mas a Ferj promete insistir na presença de torcida

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 17 (AFI) – A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) foi multada por ter levado convidados ao Maracanã no empate, por 1 a 1, entre Fluminense e Flamengo. Agora, a mesma entidade tenta convencer o Governo do Rio a permitir a presença de 18 mil torcedores na final do Cariocão no próximo sábado no mesmo Maraca.

O Flamengo apoia a ideia de ter 25% da capacidade do estádio. O Fluminense, por sua vez, é contra, assim como a prefeitura do Rio que exige mais informações. A Ferj garante que terá um protocolo para entrar no estádio.

Maraca com ou sem torcida? (Foto: Divulgação)

Segundo o jornalista Marcel Rizzo, o protocolo da torcida prevê “teste de swab negativo para Covid-19, 36 horas antes do início da partida, documento que comprove a imunização para Covid-19 (duas doses da vacina, com 14 dias desde a aplicação da segunda dose) e exame que comprove a presença de anticorpos para Covid-19 até seis meses antes.

A Ferj planeja até mesmo criar uma tenda para realizar exames na véspera e no dia do jogo. Se o teste desse negativo, o torcedor teria o direito de sentar nas arquibancadas, desde que, a 1,5 m de distância de outro torcedor. E todos de máscara. A secretaria de saúde da Cidade Maravilhosa ainda não está convencida, mas a Ferj promete insistir na presença de torcida.