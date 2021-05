Carioca

Ferj tenta liberação para colocar 80 convidados na final do Carioca



A entidade pediu a liberação para a Secretaria da Saúde com o intuito de evitar nova multa

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 20 (AFI) – A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) não desistiu de colocar público na final do Campeonato Carioca, que será realizado neste sábado, no Maracanã, entre Flamengo e Fluminense. A entidade solicitou a liberação para 80 convidados junto à Secretaria de Saúde.

A Ferj resolveu pedir autorização para evitar nova multa por colocar público no estádio na final do Campeonato Carioca. No jogo passado, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro emitiu uma multa de R$ 14 mil por ‘infração sanitária gravíssima’. Na ocasião, 150 convidados estiveram no Maracanã.

Ferj tenta colocar público no Maracanã

A entidade ainda tentou levar o jogo para Brasília, com o intuito de colocar 20 mil torcedores no estádio, mas voltou atrás devido às duras críticas, combinado com a dificuldade do governo do Distrito Federal de conseguir a liberação em um período curto de tempo.

FINAL

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 21h05, no Maracanã. No primeiro jogo, os times ficaram no empate por 1 a 1.