Fernanda Vasconcellos revela pavor adquirido após ‘A Vida da Gente’

No ar na reprise de A Vida da Gente, da Globo, Fernanda Vasconcellos revelou ter adquirido um pavor depois de gravar a novela. Em entrevista ao podcast Novela das 9, no Gshow, a atriz revelou que ganhou uma “fobia” depois de interpretar Ana.

“Eu peguei pavor do tênis. Tenho medo do tênis. Acertar a bolinha e fazer o movimento certo… desiste! (risos) E eles não queriam de jeito nenhum usar dublê. Aí chegamos a um consenso de que eu ensaiaria as jogadas e tentaria fazer o movimento mais perfeito, e eles iriam inserir a bolinha na computação gráfica. E foi assim que a gente tocou três meses de aulas diárias. Só que o meu braço e meus músculos não estavam preparados para aquilo, então eu sentia muita dor. Era muito gelo, muita coisa. Peguei pavor. É muito difícil”, revelou.