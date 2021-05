Fernando Diniz vira opção para substituir Ariel Holan depois de recusar o Fortaleza, diz site

O Santos possui um novo favorito para assumir o cargo de treinador da equipe profissional. Segundo o site ge, o nome de Fernando Diniz ganhou força nos bastidores do clube nas últimas horas.

Diniz está sem clube desde que foi mandado embora do São Paulo em fevereiro e, durante a última semana, recusou uma oferta do Fortaleza para substituir Enderson Moreira.

O perfil do comandante de gostar de times que retenham a posse da bola e gostem de trabalhar com um estilo ofensivo atrai a diretoria do clube, além do histórico do treinador de saber usar as categorias de base.

Além do ex-São Paulo, o clube também demonstrou interesse em Lisca, do América-MG, e Guto Ferreira, do Ceará. O fato de os dois estarem empregados, porém, é um favor que pesa a favor de Diniz.

Além do São Paulo, o comandante ainda esteve na Série A do Campeonato Brasileiro com Athletico-PR e Fluminense. Seu trabalho de maior sucesso, porém, foi com o Audax, no Campeonato Paulista de 2016.

Enquanto isso, neste sábado, o Santos oficializou a saída de Ariel Holan, que rescindiu seu contrato com o clube. Até a chegada de um novo comandante, o time vai sendo comandado pelo interino Marcelo Fernandes, auxiliar fixo da comissão técnica do clube.