Ferrovária se “muda” para Sorocaba e estreará lá na Série D

Brasileiro

Série D: Clube tradicional paulista se “muda” para Sorocaba e estreará no Walter Ribeiro



Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Sorocaba, SP, 26 (AFI) – Sorocaba ganhou mais um clube de futebol. A partir de segunda-feira, a Ferroviária deixará Araraquara para treinar em Sorocaba visando a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Calma, torcedor grená. A mudança é momentânea.

O gramado da Arena da Fonte Luminosa está sendo reformado. Com o plantio da grama de inverno, os jogadores não podem treinar e nem jogar por lá. E com a Série D batendo à porta, a diretoria da Ferrinha achou melhor usar as instalações de Sorocaba.

Gramado em reformas. (Foto: Tiago Pavini/Ferroviária)

Além dos treinos a partir de segunda, a Ferroviária estreará em Sorocaba, no Walter Ribeiro, contra o Uberlândia em 5 de junho. Os outros jogos dependerão do término da reforma do gramado em Araraquara.



FEMININO!

O time feminino da Ferrinha também perdeu sua casa. As Guerreiras Grenás enfrentarão o Botafogo, domingo, às 15 horas, no Major Levy Sobrinho, em Limeira. Já contra o Grêmio, em 6 de junho, a partida será no Zezinho Magalhães, em Jaú.