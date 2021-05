Brasileiro

Focado na Série D, Ferroviária apresenta meia que estava disputando elite do Carioca



Trata-se do meia Rodrigo Yuri, que estava no Madureira-RJ e assinou contrato até maio de 2022

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Araraquara, SP, 24 (AFI) – A Ferroviária segue se reforçando para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e assinou a contratação do meia Rodrigo Yuri, que estava no Madureira-RJ. O atleta já realizou exames médico, assinou contrato e já se juntou à equipe que se prepara para a competição. Seu contrato com a Locomotiva vai até 25 de maio de 2022.

Rodrigo Yuri Pires França, tem 27 anos e é natural do Rio de Janeiro-RJ e tem passagens pelo Audax-RJ, Cabofriense-RJ, Bangu-RJ, Tigres do Brasil-RJ, Osasco Audax-SP, Nova Iguaçu-RJ, Santo André-SP, Portuguesa-RJ, Jaraguá-GO e Madureira-RJ. O novo meia da Locomotiva, elogiou a estrutura do clube e prometeu muita entrega com a camisa grená.

Rodrigo Yuri é o novo reforço da Ferroviária para a Série D (Foto: Tiago Pavini/Ferroviária SA)

“Estou com muita vontade de vestir a camisa da Ferroviária. Um clube que tem crescido no cenário nacional, estou feliz de fazer parte desse projeto, em busca do acesso à Série C. Torcida pode esperar muita garra, dedicação e comprometimento.”

A Ferroviária estreia na Série D do Brasileiro, no dia 5 de junho, contra o Uberlândia-MG, ainda sem local definido.