FGTAS/Sine de Carlos Barbosa – RS divulga novas vagas de Emprego

No estado do Rio Grande do Sul, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) via Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Carlos Barbosa, divulgou a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CÓDIGO FUNÇÕES VAGAS 5708621 Auxiliar de Linha de Produção – PCD’s 20 5676661 Auxiliar de Linha de Produção 5 5690335 Auxiliar de Linha de Produção 6 5711283 Auxiliar de Linha de Produção 5 5708592 Auxiliar de Linha de Produção 2 5720608 Auxiliar de Linha de Produção 2 5675266 Ajudante de Açougueiro (Comércio) 1 5675416 Repositor em Supermercados 1 5711301 Soldador 1 5675614 Operador de Caixa 1 5632786 Bordadeira 1 5690451 Auxiliar de Cozinha 2 5676594 Agente de Inspeção (Qualidade) 5 5675453 Confeiteiro 1 5723149 Auxiliar de Linha de Produção 5 5723395 Vendedor de Comércio Varejista 1 5687958 Ajudante de Motorista 1 5676054 Pedreiro 1 5687936 Motorista Operacional de Guincho 1 5676253 Assistente Administrativo (Engenharia) 1 5625086 Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais 1 5684376 Servente de Serviços Gerais na Conservação de Vias Permanentes 2 5690583 Atendente de Farmácia – Balconista 1 5717547 Vendedor de Comércio Varejista 1 5723154 Auxiliar de Marceneiro 4 5723183 Auxiliar de Linha de Produção 5 5723196 Soldador 3 5708171 Vendedor de Comércio Varejista 1 5657434 Cozinheiro de Restaurante de Indústria 1 5723243 Caixa de Loja 1 5723389 Eletricista 1 5670783 Mecânico de Automóvel 1 5677141 Servente de Obras 2 5685034 Servente de Obras 4 5684984 Pedreiro 2 5685013 Motorista de Caminhão 1 5686482 Auxiliar de Linha de Produção 1 5687179 Assistente Administrativo e Comercial 1 5690296 Eletricista 1 5690286 Ajudante de Eletricista 1 5693685 Estoquista 1 5691710 Auxiliar de Estoque 1 5695653 Atendente de Pedágio 3 5700643 Motorista de Caminhão-Guincho Pesado Com Munk 1 5703744 Técnico de Telecomunicações 1 5703960 Servente de Obras 1 5705443 Mecânico de Automóvel 2 5705939 Atendente Balconista 4 5711265 Armador de Ferros 1 5674858 Operador de Ponte Rolante 1 5712639 Auxiliar de Linha de Produção 2 5708115 Auxiliar de Linha de Produção 2

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecendo a unidade do Sine, localizado na rua Doutor Carlos Barbosa, nº 209, Centro, e cadastre-se na função desejada.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Carlos Barbosa – RS