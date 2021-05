Brasileiro

Série C: Figueirense confirma contratação de atacante ex-Ponte Preta



O atacante Roberto, de 35 anos é o novo reforço do Figueira. Atacante também acumula passagens por Ceará, Oeste e Curitiba

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 17 (AFI) – A diretoria do Figueirense anunciou nesta tarde de segunda-feira a contratação do atacante Roberto. O jogador de 35 anos aguarda a regularização do Boletim Informativo Diário (BID).

O atleta é formado nas categorias de base do Furacão, passou pelo Avaí e estava no Juventude, onde conquistou o acesso à primeira divisão.

Roberto é anunciado pelo Figueirense – Foto: Divulgação / Figueirense

GRANDE ESTREIA



A estreia do time comandado por Jorginho na terceira divisão nacional será em 29 de maio, às 16h, diante do Grêmio Novorizontino, no interior de São Paulo. A primeira partida no estádio Orlando Scarpelli acontece no dia 5 de junho, às 16h (de Brasília), contra o Oeste. É provável que até o lá o atacante já esteja inscrito e regularizado pelo clube.

AGÊNCIA RESPONSÁVEL



A chegada do jogador ao estádio Orlando Scarpelli é intermediada pela L.A. Sports, do empresário Luiz Alberto Martins de Oliveira Filho, que será parceira da gestão do futebol profissional do clube catarinense.

MUITO RODADO

Além do Figueirense, Avaí e Juventude, Roberto ainda passou por Oeste, Ponte Preta, Ceará, Criciúma, Grêmio Novorizontino e Coritiba.