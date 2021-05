Figueirense mira contratação do atacante Clayton para a Série C

Brasileiro

Série C: Figueirense mira contratação de ex-atacante do Juventude



Clayton pode se transferir para o alvinegro catarinense após disputar o Campeonato Potiguar pelo Globo

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 21 (AFI) – A diretoria do Figueirense segue trabalhando em busca de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Um nome que interessa é o do atacante Clayton.

O ex-jogador de Lajeadense, Juventude e Guarany de Sobral está no Globo e só deve abrir negociação com o Figueirense após o Campeonato Potiguar. Até aqui, Clayton tem nove gols em 13 partidas.

Clayton (camisa 9) vem se destacando pelo Globo-RN (Foto: Zé Bernardo/Globo FC)

Faltam apenas duas rodadas para o fim da Copa Rio Grande do Norte (2º turno do Campeonato Potiguar). Como não deve chegar na final, o Globo encerraria sua participação na próxima quinta-feira.

Clayton é agenciado pela LA Sports, que recentemente fechou parceria com o Figueirense.

O Figueirense está no Grupo B da Série C do Brasileiro e faz sua estreia no próximo dia 29, contra o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP.