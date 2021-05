O atentado nos Jogos Olímpicos de Munique, ocorrido em 1972, ficou marcado na história.

O atentado, liderado pelo grupo terrorista palestino conhecido como Setembro Negro, aconteceu dentro da Vila Olímpica contra a delegação de atletas de Israel. A ação se deu por meio de um sequestro, que acabou com a morte de onze atletas judeus.

O grupo terrorista tinha como objetivo utilizar-se do sequestro como moeda de troca na libertação de milhares de palestinos presos em Israel.

Por isso, no dia 5 de setembro, oito terroristas do setembro negro, se aproveitaram do frágil esquema de segurança da Vila Olímpica e com armas de fogo e granadas conseguem render os atletas de Israel.

No desfecho, 2 atletas foram mortos no começo da invasão terrorista, três atletas conseguiram fugir e nove foram feitos reféns.

O atentado nos Jogos Olímpicos de Munique acabou retratado em diversos filmes, por isso selecionamos algumas dicas para você ficar por dentro do assunto.

Além disso, estudar por filmes tornou-se uma opção alternativa na preparação para vestibulares e Enem, acompanhe o artigo e fique por dentro das dicas!

Dicas de filmes sobre o atentado nos Jogos Olímpicos de Munique

Selecionamos algumas dicas de filmes que abordam o atentado nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, veja!

Munique

O filme mostra como o governo de Israel decide elaborar uma missão secreta de retaliação após o atentado nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972 pelo grupo terrorista palestino Setembro Negro.

Ademais, a missão consiste em encontrar e assassinar os 11 homens apontados pela inteligência de Israel como os planejadores do atentado terrorista.

Uma equipe pequena é formada em busca de vingança, viajando por todo o mundo em completo sigilo, seguindo as pistas de cada um dos nomes presentes na lista da inteligência israelense.

Munique, 1972: Um dia de Setembro

O filme mostra como o atentado terrorista nos Jogos Olímpicos de Munique ocorreu longe das pistas, quadras e campos esportivos.

O ataque deixou dezenas de mortos, assim como atingiu em cheio a moral do povo de Israel.

Além disso, o longa demonstra como terroristas e oficiais entrevistados enxergam um dos maiores acontecimentos trágicos entre o conflito entre Israel e Palestina.

Munique 72 – O Atentado

O filme mostra o que parecia ser improvável e acaba acontecendo nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, um atentado terrorista na manhã do dia 5 de setembro.

A saber, nesse dia, terroristas palestinos do grupo setembro invadem o alojamento da delegação de atletas de Israel na Vila Olímpica e promovem o sequestro e a morte de dezenas de atletas judeus.

E então, gostou das dicas sobre o atentado nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972?

