Final do Catarinense faz CBF alterar estreias de Chapecoense e Avaí

Brasileiro

Final do Catarinense faz CBF alterar estreias de Chape e Avaí nas Séries A e B



Rivais vão decidir o título estadual neste domingo e na próxima quarta-feira

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 21 (AFI) – Chapecoense e Avaí decidirão o título do Campeonato Catarinense neste domingo e na próxima quarta-feira. Por conta da final estadual, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou as estreias de Chape e Leão nas Séries A e B do Brasileirão, respectivamente.

Estreia adiada no Brasileirão. (Foto: Márcio Cunha / Chapecoense)

A Chapecoense teria a honra de abrir a edição 2021 do Brasileirão ao lado do Red Bull Bragantino no sábado, 29 de maio, às 11 horas. Agora, porém, o jogo entre catarinenses e paulistas na Arena Condá, em Chapecó, será no domingo, 30 de maio, às 18h15.

O Avaí, enquanto isso, jogará um dia ante contra o Coritiba no Couto Pereira. A estreia do Leão será no sábado, às 18h15. Antes, o time de Floripa começaria sua caminhada na Série B na sexta-feira, às 21h30.