Fiuk dispara para sister em festa do BBB21: ‘Todo mundo te entende Juliette, é difícil para todo mundo’ | casa BBB

Juliette e Gilberto estão conversando na Festa “Memórias” do BBB21 sobre o medo da maquiadora de estar no Paredão. Fiuk observa a conversa e num determinado momento interrompe e dispara para a maquiadora e advogada: “Você acha que eu não senti isso cinco vezes?”. “E as pessoas não estavam olhando para você”, diz Juliette. “Sim, no dia que eu estava no Paredão, você brigou comigo e foi todo mundo falar com vc, eu fiquei sozinho”. A paraibana pergunta quando aconteceu isso e Fiuk responde: “No dia da calda do bolo, você brigou comigo, ficou todo mundo com você, eu fiquei mal a noite inteira sozinho, todo mundo te entende Juliette, é dificil para todo mundo, para todo mundo que passa pelo Paredão”