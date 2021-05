Fiuk se explica para Luisa Mell após deixar cachorros em abrigo: ‘Estão bem cuidados’

Fiuk utilizou as redes sociais para esclarecer, mais uma vez, que seus cachorros não foram colocados em um abrigo para adoação. O pronunciamento do ex-BBB foi feito após Luísa Mell criticar a atitude do cantor de deixar os animas no local.

“Oi, Luísa Mell. Tudo bem? Boa noite. Acabei de ver seu pronunciamento e eu realmente não tinha noção que meus cachorros podiam ocupar vagas de outros animaizinhos de rua. Queria explicar que eu deixei eles lá, porque não queria deixá-los sozinhos em casa. Este abrigo é de uma amiga minha que eu conheço e confio muito. Eles estão sendo muito bem cuidados. Não queria deixar eles em um hotel, porque não conheço as pessoas direito. Quero reforçar que eles estão bem, estão sendo muito bem cuidados. Agora, depois do BBB, estou em uma correria louca, mas depois já estou montando as coisas para receber eles de novo, em breve. É isso aí. Valeu pelo toque. Quero lhe dizer que lhe admiro muito e respeito sua entrega pelos direitos dos animais”, disse Fiuk.

Também no Instagram, a defensora de animais havia criticado o comportamento do cantor.