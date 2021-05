Fla vence SP e segue invicto; Corinthians e Vasco empatam no Sub 17

Brasileiro

BRASILEIRO SUB 17: Fla vence SP e segue invicto; Corinthians e Vasco empatam



As duas partidas abriram as disputas da quarta rodada da fase de grupos na noite desta terça-feira (25)

Publicado em 25/05/2021

por Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Campinas, SP, 25 (AFI) – Duas partidas abriram as disputas da quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Sub 17 na noite desta terça-feira (25). No duelo dos até então invictos, entre Flamengo e São Paulo, a invencibilidade permaneceu apenas do lado Rubro-Negro. Já Corinthians e Vasco empataram em 1 a 1.

Fora de casa, o Flamengo venceu o São Paulo por 1 a 0 no estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP), com gol de Mateus Dias. Com o resultado no jogo de abertura da quarta rodada, o Fla se isolou na liderança do Grupo A, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Já o Tricolor Paulista, aparece na segunda colocação, com sete pontos.

Já no estádio Parque São Jorge, em São Paulo, Erick Marcus marcou para os visitantes e o Timão empatou com Wesley. Com o resultado, o Vasco aparece na terceira colocação do Grupo B, com cinco pontos e saldo positivo de dois gols. Já o Timão, surge na quinta colocação, também com cinco pontos, mas saldo de gols zerado.

EM COTIA

No estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP), São Paulo e Flamengo iniciaram a quarta rodada do Brasileirão Sub-17 em um confronto que valia a manutenção da invencibilidade para as duas equipes. O Tricolor Paulista começou o jogo pressionando os visitantes. A equipe criou boas chances nos 20 minutos iniciais e quase abriu o placar aos nove, em chute cruzado de Caio, e aos 13, com João Maranhão.

Já aos 34, em mais uma ronda do ataque tricolor, Caio Negrucci aproveitou a sobra na entrada da área e arriscou. A bola passou perto da trave esquerda de Dyogo. O Rubro-Negro respondeu dois minutos depois em cobrança de escanteio. Vitor Muller apareceu livre de marcação e cabeceou para fora.

O segundo tempo começou com o Flamengo mais ofensivo. Aos seis minutos, Petterson recebeu passe e chutou cruzado para fora. Aos 14, Rodriguinho cruzou para Caio dentro da área e o camisa 11 Tricolor carimbou a trave rubro-negra. O Mengo respondeu em contra-ataque, no lance seguinte, e Victor Hugo acertou o travessão do goleiro Leandro.

Com ritmo intenso, o Flamengo acertou o travessão do São Paulo, mais uma vez, aos 23 minutos. Petterson recebeu passe de Victor Hugo, deslocou o goleiro, mas parou na trave. No lance seguinte, o Rubro-Negro abriu o placar em Cotia. Mateus Dias aproveitou excelente passe de Turini e tocou na saída do goleiro para balançar as redes. Aos 39, o Fla teve a chance de ampliar com Matheus Gonçalves. O camisa 17 tentou de fora da área e assustou o goleiro do time mandante. Nos minutos finais, o São Paulo voltou a pressionar os visitantes, que seguraram o triunfo fora de casa.

PARQUE SÃO JORGE

No estádio Parque São Jorge, o Vasco iniciou o jogo pressionando o Corinthians, principalmente em jogadas aéreas. O Alvinegro Paulista respondeu aos seis minutos, com Alisson chutando por cima do gol dos visitantes. Aos 16, o Timão quase abriu o placar. Léo Mana recebeu lançamento e chutou forte pela direita para defesa de Allan Vitor. Na sobra, Paulistinha chutou e parou em outra defesa do goleiro vascaíno.

No fim do primeiro tempo, o Gigante da Colina se lançou ao ataque. Aos 40, João Wesley roubou a bola no campo de defesa do Corinthians e chutou por cima do gol. No minuto seguinte, o Cruzmaltino abriu o placar. Ykaro fez bela jogada pela direita e parou na defesa do goleiro Kaue, mas, no rebote, Erick Marcus completou de cabeça para o fundo da rede.

Logo no início da segunda etapa, o Timão empatou a partida. Aos quatro minutos, Wesley aproveitou excelente assistência de Léo Mana e balançou as redes. Empolgado com o gol, o Corinthians quase virou o jogo aos 11, em chute forte de Thomas Rafael. O duelo seguiu equilibrado até os minutos finais. O Vasco buscava jogadas pelas laterais, enquanto o Corinthians tentava controlar a posse de bola e, assim, o empate prevaleceu.