Brasileiro

Flamengo 1 x 0 Palmeiras – Mengão assa ‘batata’ do Verdão e de Abel



O time paulista novamente faz uma partida sem muita convicção sob o comando do português

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 30 (AFI) – Em duelo entre os maiores campeões da temporada 2020, o Palmeiras tentou, mas acabou sendo derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na tarde deste domingo, no estádio do Maracanã, na estreia do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo equilibrado, o time paulista caiu muito de produção na etapa final e saiu com revés na primeira rodada, algo que não acontecia desde 2008.

O Flamengo tem se dado bem contra o Palmeiras. No início do ano, pela Supercopa do Brasil, o time carioca acabou ficando com o título ao levar a melhor nos pênaltis. O Palmeiras tentou a revanche, mas saiu derrotado.

LÁ E CÁ!

Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado, com boas oportunidades de ambos os lados. O time carioca chegou primeiro. Arrascaeta achou Pedro dentro da área. O atacante apareceu livre pela esquerda, mas Weverton saiu para abafar e salvar a equipe paulista, que respondeu com Luiz Adriano. Ele recebeu de Rony e, à queima-roupa com Diego Alves, chutou em cima do goleiro.

Aos poucos, o Palmeiras foi ganhando volume de jogo e arriscou com Raphael Veiga e Rony, mas Diego Alves assegurou o empate. Quando a bola ultrapassou o goleiro, o árbitro marcou impedimento do camisa 7 e anulou o lance. No entanto, o time paulista se acomodou e viu o Flamengo criar boas chances nos minutos finais.

Pedro marcou na vitória contra o Palmeiras

A melhor oportunidade do Flamengo foi com Pedro. O atacante recebeu de Everton Ribeiro, disputou com Luan, que ficou caído no gramado, e, com o gol todo aberto, acabou chutando mascado pela linha de fundo. Com isso, o primeiro tempo terminou no 1 a 1.

QUE FASE, VERDÃO!

O jogo continuou quente no segundo tempo. Palmeiras e Flamengo continuaram buscando o gol. Aos dez minutos, Luan lançou Rony, que dominou e exigiu grande defesa de Diego Alves. Na sobra, Viña completou e viu o goleiro fazer um milagre. Após o lance, Abel Ferreira mexeu e colocou gás novo na equipe alviverde.

No entanto, foi o Flamengo que cresceu e também colocou Weverton para trabalhar. Após cobrança de falta de Arrascaeta, Rodrigo Caio deu um peixinho e o goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira salvou, à queima-roupa. No rebote, o camisa 21 ficou com a bola.

A pressão da equipe rubro-negra seguiu e o Flamengo abriu o placar aos 29 minutos. Bruno Henrique partiu em velocidade, fez fila na defesa do Palmeiras e tocou para Pedro, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

No fim, o Palmeiras esboçou uma pressão, o zagueiro Gustavo Gómez chegou a virar atacante, mas novamente o time paulista pecou na falta de criatividade e acabou saindo derrotado do Maracanã.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense no domingo, às 18h15, no Allianz Parque, em São Paulo. Já o Flamengo só entra em campo no dia 13 de junho (domingo), às 20h30, frente ao América-MG, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada, já que o duelo contra o Grêmio foi adiado.