Flamengo 3 x 1 Fluminense – Gabigol dá o tricampeonato ao Mengo

Carioca

CARIOCA: Com show de Gabigol, Flamengo vence Flu e é tricampeão



O artilheiro marcou dois gols na vitória sobre o Fluminense, no segundo jogo da final

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 22 (AFI) – Com dois gols do artilheiro Gabigol, o Flamengo conquistou o tricampeonato carioca na noite deste sábado ao ganhar do Fluminense, por 3 a 1, no Maracanã. Fred descontou para os tricolores, mas não conseguiu acabar com o jejum de nove anos.

No primeiro jogo da final, realizado no último final de semana, também no Maracanã, os dois rivais ficaram no 1 a 1. Por isso, quem vencesse neste sábado ficaria com o título. Em caso de nova igualdade, a decisão iria para os pênaltis.



GABIGOL DÁ SHOW

O jogo começou tenso no Maracanã e o Fluminense reclamou de um pênalti não marcado aos nove minutos após a bola acertar o braço de Willian Arão. Na sequência, Gabigol e Danilo Barcelos discutiram na linha lateral, mas rapidamente foram separados pela “turma do deixa disso”.

Aos 12, Gabigol finalizou rasteiro e exigiu a primeira defesa de Marcos Felipe. O Flamengo aos poucos foi começando a tomar conta da partida. Bruno Henrique escapou em velocidade e passou para o camisa 9 chutar cruzado. Ninguém apareceu para completar. A pressão rubronegra surtiu efeito aos 44.

Gabigol marcou dois gols na vitória deste sábado (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Gabigol deu grande passe para Arrascaeta, que foi derrubado por Marcos Felipe dentro da área. Pênalti assinalado pelo árbitro e convertio com categoria pelo artilheiro rubronegro. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Gabigol tabelou com Filipe Luís e soltou a bomba para ampliar.



FLU DIMINUI

O Fluminense voltou do intervalo mais ligado e diminuiu logo aos sete minutos com o experiente Fred convertendo pênalti de Rodrigo Caio em Caio Paulista. O árbitro só assinalou a penalidade máxima depois de consultar o VAR, pois antes havia mandado o lance seguir.

Na sequência quase que o Flamengo faz o terceiro. Arrascaeta viu Marcos Felipe adiantado e cobrou falta direto, mas o goleiro tricolor conseguiu se recuperar e fez grande defesa. Aos 16, Filipe Luís recebeu passe de Gerson e soltou a bomba. Marcos Felipe salvou mais uma vez o Fluminense.

PÁ DE CAL

A partida ficou aberta. O Tricolor das Laranjeiras assustou em chute rasteiro de Caio Paulista. A resposta rubronegra veio com Everton Ribeiro, que recebeu passe de Gabigol e, de frente para Marcos Felipe, perdeu o controle da bola. Aos 32, Cazares cobrou falta e Danilo Barcelos, livre de marcação, não conseguiu desviar para o gol.

Nos minutos finais, o Fluminense foi com tudo para cima do Flamengo, que tinha o contra-ataque como principal arma. E foi justamente assim que saiu o terceiro gol. Pedro recebeu de Vitinho e bateu rasteiro. Marcos Felipe falhou e deu rebote, aproveitado por João Gomes.