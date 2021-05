Flamengo aguarda resposta do Olympique-FRA por Gerson

Brasileiro

Flamengo aguarda resposta do Olympique-FRA por volante após novas exigências



Enquanto a negociação não se concretiza, Gerson segue à disposição de Rogério Ceni

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 28 (AFI) – Gerson continua com o futuro indefinido no Flamengo. A diretoria rubronegra fez novas exigências e agora aguarda uma resposta do Olympique de Marselha-FRA.

Procurando atender um pedido do técnico Jorge Sampaoli, o clube francês ofereceu cerca de 25 milhões de euros, mas o valor pode ser aumentado em 5 milhões de euros se Gerson atingir algumas metas.

Gerson continua com o futuro indefinido no Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Além disso, o Flamengo quer continuar com 20% a 25% dos direitos econômicos do volante para lucrar caso Gerson seja negociado pelo Olympique de Marselha-FRA no futuro.

O volante de 24 anos tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023 e a diretoria já demonstrou interesse na prorrogação do vínculo, mas a proposta do clube francês acabou mexendo com a diretoria.

Enquanto a negociação com o Olympique de Marselha-FRA não é concretizada, Gerson continua à disposição do técnico Rogério Ceni e deve ser utilizado neste domingo, contra o Palmeiras, na estreia no Brasileirão.