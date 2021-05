Flamengo: Com dois desfalques importantes, Rubro-Negro divulga lista de relacionados para jogo contra a LDU | Libertadores 2021

O Flamengo divulgou, na tarde deste domingo (02), a lista de relacionados para a partida contra a LDU. O Rubro-Negro terá dois desfalques de peso para o confronto válido pela Libertadores: Gerson e Rodrigo Caio.

O volante foi diagnosticado com um edema na posterior da coxa, conforme revelado por Rogério Ceni no último sábado (01). Já o zagueiro, também machucado, não se recuperou a tempo de uma fibrose na coxa direita, de acordo com informações do UOL Esporte.

A regularidade de Gerson pela competição continental, por exemplo, chamou atenção da imprensa internacional. Recentemente, o jornal espanhol ‘As’ não poupou elogios ao camisa 8 flamenguista.

O Flamengo encara a LDU nesta terça-feira (04), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, e busca defender 100% de aproveitamento na atual edição da Libertadores.