Flamengo e Volta Redonda iniciam disputa por vaga na final

Uma semana após se enfrentarem na última rodada da Taça Guanabara, Flamengo e Volta redonda estarão frente à frente mais uma vez na noite deste sábado. Líder e quarto colocado, respectivamente, na fase classificatória, as equipes vão disputar as semifinais do Estadual. A primeira partida será neste sábado no Raulino de Oliveira, às 21h05 no horário de Brasília.

Em meio a disputa da Libertadores, o Flamengo vai priorizar o duelo da próxima terça-feira contra a LDU, em Quito, pela terceira rodada do grupo G. A delegação rubro-negra embarcará rumo ao Equador na tarde deste domingo.

Assim, o técnico Rogério Ceni deve repetir a estratégia utilizada na semana passada, e poupar alguns de seus titulares. Ele, entretanto, não confirma a escalação.

“Vamos jogar sempre com o melhor Flamengo possível, tentando sempre as vitórias e dando a devida importância a cada competição. Nós sabemos o quão é importante ser campeão pelo Flamengo. Nós vamos rodar o elenco e usar todos os jogadores”, adiantou Ceni após a vitória sobre o Unión La Calera na última terça-ferira, no Maracanã.

Algumas ausências na relação de atletas que vão para o jogo, contudo dão pistas dos 11 que iniciarão a partida. Os zagueiros Rodrigo Caio e Léo Pereira, o lateral Filipe Luís, o meia Gerson e o atacante Gabigol não viajarão para a Cidade do Aço.

Do outro lado do campo, o Voltaço aposta na sua força em casa, onde não perde desde 2019. Nesta Carioca, são quatro vitórias e dois empates.

“Somos muito fortes no Raulino de Oliveira e precisamos colocar isso em campo no sábado. A vaga na final será decidida em 180 minutos, sendo que os primeiros 90 minutos jogaremos em casa. Por isso, sabemos da importância deste primeiro jogo para levarmos uma boa vantagem para o Maracanã”, afirmou o volante Bruno Barra ao Diário do Vale.

O Volta Redonda não vence o Flamengo desde o Carioca de 2016, quando triunfou em casa por 1 a 0.

O jogo de volta da semifinal será no sábado seguinte, no Maracanã, e o Flamengo tem a vantagem de dois resultados iguais.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X FLAMENGO

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta redonda (RJ)

Data: Sábado, 1 de maio de 2021

Hora: 21h05 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Michael Correia e Wallace Muller Barros Santos

FLAMENGO: Diego Alves, Matheuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Diego e Arrascaeta; Vitinho, Pedro e Michael

Técnico: Rogério Ceni

VOLTA REDONDA: Andrey; Oliveira, Luan Leite, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. e Luciano Naninho; Alef Manga, MV e João Carlos

Técnico: Neto Colucci