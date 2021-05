Flamengo enfrenta LDU em duelo direto por vaga nas oitavas da Liberta

Libertadores

Flamengo x LDU – Um empate coloca o rubro-negro nas oitavas da Libertadores



Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 18 (AFI) – O Flamengo terá um duelo direto na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (19), quando a partir das 21h irá encarar a equipe da LDU, no Maracanã, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental.

Um simples empate coloca o rubro-negro na próxima fase. Com 10 pontos, o Flamengo lidera o Grupo G, seguido por Vélez Sarsfield, com seis e LDU, com quatro e Unión La Calera, com dois.

FORÇA TOTAL?

De olho na final do Campeonato Carioca e com a classificação às oitavas de final da Libertadores praticamente garantida, Rogério Ceni estuda qual time será o ideal para mandar à campo para enfrentar a LDU. A única certeza é de que Rodrigo Caio, recém-recuperado de lesão, será poupado. Willian Arão, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira são opções para a zaga.

Foto: Divulgação / Flamengo

Como terá a decisão do estadual no domingo (23), diante do Fluminense, depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida, o treinador pode decidir poupar outros jogadores, utilizando peças do time reserva. Diego Alves, Renê, César, Michael e Thiago Maia seguem vetados pelo Departamento Médico.

TUDO OU NADA

Já a equipe equatoriana, deve ir à campo com o que tem de melhor para enfrentar o Flamengo. Precisando da vitória para seguir sonhando com uma vaga à próxima fase da Libertadores, o treinador Pablo Repetto não terá desfalques ou jogadores suspensos e vai para o tudo ou nada na quinta rodada da competição continental.