Flamengo goleia o Volta Redonda e está na final do Carioca

O Flamengo não tomou conhecimento da vantagem e goleou por 4 a 1 o Volta Redonda, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros avançaram para a final do Campeonato Carioca.

O Flamengo aproveitou a postura ofensiva do Volta Redonda no começo do jogo e abriu vantagem com gols de Michael e Gabigol, duas vezes, no primeiro tempo. Na etapa final, Vitinho fez o quarto dos rubro-negros, enquanto que João Carlos fez o de honra para o Voltaço.

Agora, os rubro-negros esperam seu adversário, que sai do duelo entre Fluminense e Portuguesa, que jogam neste domingo.

O jogo – O Volta Redonda foi para cima do Flamengo no início da partida. Os visitantes chegaram a marcar com um minuto, mas Alef Manga estava em posição de impedimento na jogada.

Só que no primeiro avanço, aos 11 minutos, os rubro-negros abriram o placar no Maracanã. Gabigol lançou Michael, que dominou na área e tocou sem chance para Andrey.

O Volta Redonda seguiu em busca do ataque, mas viu o Flamengo aproveitar os espaços para ampliar o marcador aos 20 minutos. Desta vez, Gabigol foi lançado, entrou na área e tocou na saída de Andrey.

O novo revés foi sentido pelo Volta Redonda. Tanto que o Flamengo passou a dominar o confronto. Vitinho quase marcou o terceiro, mas mandou pela linhe de fundo. Depois, foi a vez de Pedro acertar o travessão.

O Volta Redonda chegou a assustar com Alef Manga, que parou em boa defesa de Gabriel Batista. Só que a resposta do Flamengo veio com gol, aos 42 minutos. Gabigol fez boa jogada individual e chutou com força para a rede para aumentar a vantagem no intervalo.

No segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Volta Redonda ameaçou uma pressão, mas viu o Flamengo marcar o quarto com três minutos. Vitinho foi lançado, passou pelo marcador e chutou para a rede.

A partir dai, o Flamengo voltou a ter o controle total do jogo. O Volta Redonda ainda avançava, mas sem tanta força.

Na parte final, o técnico Rogério Ceni fez todas as alterações e colocou mais garotos em campo. O Volta Redonda aproveitou que o Flamengo diminuiu o ritmo e marcou o seu de honra, com João Carlos, de pênalti, para dar números finais no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 1 VOLTA REDONDA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Sábado, 08 de maio de 2021

Hora: 21h05 (de Brasília)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Diogo Carvalho Silva e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia

Cartões amarelos: Léo Pereira, Matheuzinho, João Gomes e Michael (Flamengo); Bruno Barra, Wallisson, Davison e Alef Manga (Volta Redonda)

GOLS

FLAMENGO: Michael, aos 11min do primeiro tempo; Gabigol, aos 20 e 42min do primeiro tempo; Vitinho, aos 3min do segundo tempo

VOLTA REDONDA: João Carlos, aos 45min do segundo tempo

FLAMENGO: Gabriel Batista, Matheuzinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Ramon; Hugo Moura (Lucas André), Max (João Gomes), Vitinho (Rodrigo Muniz) e Michael (Gabriel Barros); Pedro e Gabigol (Éverton Ribeiro)

Técnico: Rogério Ceni

VOLTA REDONDA: Andrey, Oliveira, Gabriel Pereira (Davison), Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra (Wallisson), Emerson (Hiroshi) e Luciano Naninho (Marcos Bebê); Alef Manga, MV (Caio Vitor) e João Carlos

Técnico: Neto Colucci