Carioca

Flamengo negocia ida de Klebinho para o Brasil de Pelotas



O jogador atuou as duas últimas temporadas pelo Tokyo Verdy, do Japão

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 19 (AFI) – Em meio a sondagem do Olympique de Marselha pelo volante Gerson, o Flamengo também conduz nos bastidores a transferência do lateral-direito Klebinho para o Brasil de Pelotas, time que disputará o Campeonato Brasileiro da Série B no segundo semestre.

O jogador atuou as duas últimas temporadas pelo Tokyo Verdy, do Japão. Contudo, os japoneses não exerceram a opção de compra, fazendo com o Klebinho retornasse ao Flamengo para cumprir o restante do contrato, válido até dezembro de 2021.

Como o Flamengo não tem interesse em renovar o contrato, o clube carioca e os empresários do lateral-direito vem negociando uma transferência já para este segundo semestre. Foi aí que apareceu a oferta do Brasil de Pelotas, que avançou nas conversas e vê o desfecho com bastante entusiasmo.

O Flamengo não receberia nenhuma compensação financeira pela transferência, mas ficaria com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador numa futura venda dele pelo time gaúcho. Os valores são mantidos em sigilo pelas partes.

Antes do Brasil de Pelotas, o Santa Cruz, da Série C do Brasileiro, também havia procurado o Flamengo visando a contratação do lateral, mas sem sucesso.

O Brasil de Pelotas estreia na Série B do Brasileiro no dia 28 de maio, quando receberá o Londrina às 16 horas, em Pelotas.