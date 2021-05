Flamengo vence Volta Redonda com brilho de dupla Pedro e Michael e coloca pé na final

O Flamengo está muito mais perto da final do Campeonato Carioca. Neste sábado (1°), o time comandado por Rogério Ceni derrotou o Volta Redonda por 3 a 0, no Raulino de Oliveira, com três gols de Pedro, e largou na frente na semifinal. A partida de volta acontece daqui uma semana, no Maracanã.

O resultado deixa o Rubro-Negro ainda mais perto da decisão do Carioca. O time busca mais um tricampeonato consecutivo do torneio, o sexto em sua história. Para o Voltaço se classificar, no próximo fim de semana, precisará vencer por quatro gols de diferença.

Vale lembrar que, por ter campanha melhor na Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem do empate no agregado para a classificação. O vencedor do duelo enfrentará quem passar de Fluminense x Portuguesa.

Além da vantagem, o resultado também significou a quebra de uma sequência invicta dentro de casa do Volta Redonda. A equipe não perdia no Raulino de Oliveira há nove jogos, desde novembro de 2020.

Dentro de campo, o primeiro tempo foi marcado por chances desperdiçadas pelos dois times. No Rubro-Negro, Éverton Ribeiro chegou a ficar cara a cara com Andrey, mas o chute foi para fora depois de tocar na trave.

Do lado do Voltaço, Alef Manga, artilheiro do campeonato, recebeu de frente para Diego Alves em profundidade, mas chutou em cima do goleiro, que fez boa defesa.

No segundo tempo, a partida ficou mais tranquila para o Fla. Aos 4 minutos, Michael fez boa jogada individual na linha de fundo e cruzou para Pedro, na área. O camisa 21 matou a bola e teve espaço para abrir o placar.

Logo em seguida, a dupla voltou a agir. Em contra-ataque rápido, Michael lançou Pedro na frente e o centroavante marcou seu sexto gol na temporada 2021. O camisa 19, por sua vez, tem seis assistências no estadual e é o líder no quesito.

No último lance, o Flamengo puxou um contra-ataque e, quando a bola parecia perdida, Arrascaeta recuperou a bola na linha de fundo e cruzou para Pedro que, de peito, só empurrou para a rede.

O Volta Redonda volta a jogar, agora, somente no próximo sábado (8), exatamente para o jogo de volta entre as duas equipes. O Fla, por sua vez, jogará na terça-feira (4), pela Conmebol Libertadores, contra a LDU, em Quito.

Pedro e Michael comemoram um dos gols do Flamengo em Volta Redonda Thiago Ribeiro / Agif / Gazeta Press

Volta Redonda 0 x 3 Flamengo

GOLS: Pedro (3) (FLA)

VOLTA REDONDA: Andrey; Júlio Amorim (Marcos Bebê), Gabriel Pereira, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson (Wallisson) e Luciano Naninho (Hiroshi); Alef Manga, João Carlos e MV (Caio Vitor). Técnico: Neto Colucci

FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Renê; Hugo Moura, João Gomes (Diego) e Everton Ribeiro (Bruno Henrique); Vitinho (Rodrigo Muniz), Pedro e Michael (Arrascaeta). Técnico: Rogério Ceni

– Pedro chegou ao sétimo gol em sete jogos em 2021

– Com seis assistências, Michael lidera o quesito no Carioca

– Derrota encerrou série de nove jogos sem perder em casa do Volta Redonda

– Pedro se tornou o artilheiro do Flamengo no Carioca

– Foi o primeiro hat-trick de Pedro pelo Flamengo

Próximos jogos

