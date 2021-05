Flamengo viaja para o Equador para encarar a LDU

O Flamengo embarcou, neste domingo, para Quito, sem dois nomes de peso. Rodrigo Caio e Gerson estão fora do jogo contra a LDU, nesta terça-feira, pela Copa Libertadores. Léo Pereira retorna à lista de relacionados.

Rodrigo Caio está em estágio final de recuperação de um desconforto muscular, enquanto o volante faz tratamento após exame apontar lesão na coxa esquerda. Rogério Ceni já havia confirmado a ausência de Gerson.

Léo Pereira, que ficou fora do jogo contra o Volta Redonda, após faltar a um treino e ser flagrado em uma balada, viajou com a delegação do Flamengo para o Equador.

Sem Gerson, fica a expectativa da escolha de Rogério Ceni. João Gomes e Hugo Moura são opções. Outra alternativa é voltar com Willian Arão para o meio de campo e usar uma dupla de zaga com Gustavo Henrique e Bruno Viana.

“Sabemos que vai ser um jogo complicado contra a LDU, lá na altitude, em que a bola fica mais rápida, tem a questão da respiração, mas estamos preparados. Vamos entrar para vencer, como sempre. O Flamengo entra para ganhar. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, sair de lá com a vitória e encaminhar esta classificação”, declarou Pedro, em vídeo divulgado pelo Flamengo.

O Flamengo lidera o Grupo G, com seis pontos, dois a mais do que a LDU, vice-líder. O jogo será nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Quito.

Confira os relacionados do Flamengo:

Goleiros: Diego Alves, Gabriel Batista e Hugo

Laterais: Filipe Luís, Isla, Matheuzinho e Renê

Zagueiros: Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira,

Meio-campistas: Arrascaeta, Diego, Éverton Ribeiro, Hugo Moura, João Gomes, Max e Willian Arão

Atacantes: Bruno Henrique, Gabigol, Michael, Pedro, Rodrigo Muniz e Vitinho