Flamengo x Volta Redonda: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE essa partida da semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã | Futebol AO VIVO

Flamengo x Volta Redonda duelam neste sábado (8), às 21h05, no Maracanã, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. Pelo primeiro confronto, o Mengão venceu por 3 x 0. A partida será transmitida pela Record TV no Rio de Janeiro, e pay-per-view dos clubes. Todos os detalhes do jogo você você acompanha aqui no Bolavip Brasil.

Os torcedores dos Estados Unidos podem acompanhar a através do FANATIZ.

A equipe que passar para a final do Cariocão vai enfrentar o vencedor do confronto entre Fluminense e Portuguesa-RJ.

Com vantagem no placar, o Fla pode perder até por dois gols de diferença que avança de fase, e por isso deverá entrar em campo com um time considerado reserva: Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana (Léo Pereira), Gustavo Henrique e Ramon; Hugo Moura, João Gomes, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Pedro (Gabigol).

Flamengo x Volta Redonda pelo primeiro jogo da semifinal do Carioca. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Jogando a vida na partida contra o Flamengo para poder tirar a desvantagem no placar, o Volta precisa vencer por três ou mais gols de diferença para chegar a grande decisão do na final do estadual.

A equipe que o técnico Neto Colucci deverá escalar é: Andrey; Júlio Amorim, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson, Hiroshi e Luciano Naninho; Alef Manga e João Carlos.

Flamengo x Volta Redonda: como e onde assistir AO VIVO na TV:

Localização do Maracanã, no Rio de Janeiro.