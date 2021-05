Fluxo de pessoas em lojas físicas sobe 538,2% em abril, após pandemia

No mês de abril de 2021, o fluxo de pessoas em lojas físicas no país cresceu 538,2% em relação a abril do ano passado, época em que começou a pandemia de coronavírus no Brasil.

Nos shoppings centers em específico o aumento foi um pouco menor, chegando a 452,4%. No entanto, os pontos de venda situados nesses centros comerciais obtiveram a maior taxa, chegando a incríveis 3.158,1% a mais de consumidores. As lojas localizadas nas ruas tiveram um aumento de 215,9%.

Os dados são provenientes de um levantamento do Índice de Performance do Varejo (IPV), em conjunto com a FX Data Intelligence, F360º (plataforma de gestão de varejo), e a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

O motivo desse aumento expressivo no fluxo de pessoas em estabelecimentos comerciais é que na mesma época no ano passado o comércio estava fechado em boa parte do Brasil, devido à pandemia do coronavírus.

Analisando por regiões, o Norte saiu na frente com o maior aumento no fluxo, chegando a uma alta de 3.084,9%. No Nordeste o crescimento foi de 996,9%, seguido pelo Sudeste com 461,7%. Já no Centro-Oeste o crescimento foi de 209,1%, e no Sul de 200,8%.

Em relação aos shoppings centers, a região Sudeste teve o maior salto, chegando a 976,7% de aumento. No sul, os números mostram 436,8% de aumento, e no Nordeste 246,1%. Os shoppings localizados no Centro-Oeste e no Norte não tiveram amostragem suficiente para dar credibilidade ao levantamento.

Mas a pandemia de coronavírus já acabou?

A resposta vem diretamente da definição de uma pandemia: “doença epidêmica que se estende a muitos países ou que ataca quase todos os indivíduos de uma localidade ou região”. A resposta então é não, pois a pandemia só irá terminar quando a Covid-19 deixar de ter um alcance tão grande.

O Brasil já ultrapassou a marca das 440 mil mortes por coronavírus, com a média móvel de mortes nos últimos 7 dias (em relação a esta quarta-feira, 19) chegando a 1.944. Apesar de os números estarem diminuindo, indicando uma estabilidade, ainda são muito altos.

Mesmo se a OMS decidir que a pandemia acabou, será cada um dos países que vão determinar as medidas necessárias e irão decidir quando as medidas restritivas poderão ser suspensas.

Se o coronavírus não estivesse mais em circulação seria fácil decretar o fim da pandemia, no entanto, até o dia 11 de março deste ano apenas 14 países no mundo se mostraram livres da doença, sendo que 12 deles são ilhas.

A imunidade coletiva está longe de ser alcançada, tendo em vista que a vacinação está ocorrendo de maneira muito lenta, e segundo a OMS “pesquisas de soroprevalência sugerem que, na maioria dos países, menos de 10% da população teve covid-19”. Isso sem contar os casos de reinfecção que estão ocorrendo.

Já são cerca de 119 milhões de pessoas infectadas, e 2,6 milhões de mortes pela doença mundialmente, números que tornam esses dados do aumento do fluxo de pessoas em lojas preocupantes aos olhos de muitas pessoas.