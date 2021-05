Fofura: Gio Ewbank mostra videochama de filho com Bruno Gagliasso

Do outro lado do mundo para gravar série da Netflix, a única forma de Bruno Gagliasso ver a família é através de chamadas de vídeo. Nesta sexta-feira (14), sua esposa, a apresentadora e modelo Giovanna Ewbank, compartilhou uma série de fotos do pequeno Zyan conversando com o pai no celular.

“Nossa conversa matinal com o papito”, escreveu Giovanna. Confira fotos:

[[emebd]]

O casal também tem mais dois filhos: Titi, de sete anos, e Bless, de 6. Ambos foram adotados no Malawi, país localizado na África Oriental.

Como as gravações são em Madri, Bruno ficará sem ver os filhos presencialmente por um bom tempo. Por causa da pandemia da covid-19, a Espanha exige que seja feita uma quarentena antes de entrar no país, e seus dias de folga são insuficientes para que ele consiga visitar o Brasil e voltar a tempo para as filmagens.