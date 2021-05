Foguete descontrolado é visto passando pelo Brasil antes da reentrada

O foguete descontrolado teve sua imagem capturada pelo astrônomo amador Jocimar Justino, durante a noite de sexta-feira (07). O registro, realizado por meio de uma câmera de monitoramento de Justino, em Monte Castelo (Santa Catarina), mostra o Sol refletindo no objeto em órbita “como se estivesse um espelho girando”, detalha ao G1.

É esperado que os destroços do foguete chinês caiam em algum ponto da Terra neste final de semana. De acordo com a mídia especializada internacional, a expectativa é que os detritos caiam, em sua maioria, no mar.

Sobre a imagem capturadora, o diretor técnico da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), Marcelo Zurita, comentou que os observadores têm certeza de que o objeto registrado se trata do foguete.

“A gente tem certeza que é o foguete. Primeiro que já era para passar pela posição e horário que passou e dá para ver nas imagens uma variação de brilho. Essa variação de brilho vem sendo observada e é partir dela que ficou claro que estava fora de controle. Quando está girando é porque não está estável em órbita”, comenta ao G1.

Zurita ainda comentou que essa é a melhor imagem registrada até o momento: “A gente viu diversos registros pelo país e este do Jocimar é um dos melhores que pega boa parte da trajetória e bem clara”.

Para mais informações sobre o foguete, acompanhe o TecMundo que mais notícias sobre a reentrada dos destroços na atmosfera da Terra deverão surgir nesta madrugada.