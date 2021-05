Foragido da justiça é capturado por policiais civis de Traipu

Morador de uma região de difícil acesso, um indivíduo de 34 anos, foragido da justiça de Traipu há mais de um ano, foi preso por agentes da cidade ribeirinha, no final da tarde da última sexta-feira, 29 de maio. O indivíduo responde a processo por crimes de ameaça, lesão corporal, dano e invasão de propriedade. Por conta disso, sua ex-mulher, temendo ser morta, foi obrigado a abandonar sua casa e ficar abrigada na casa de parentes em outro município do estado.

Por se tratar de uma região rodeada de vegetação nativa e às margens de um riacho, esse indivíduo conseguiu escapar de ao menos 04 investidas de policiais.

Mas na tarde do dia 29 de maio, após investigação da rotina do foragido, pois sempre aparecia nos fins de semana, os policias civis de Traipu lograram êxito e capturaram o foragido numa estrada de terra, nas proximidades do riacho.

O elemento tentou fugir mais uma vez, resistiu à prisão, mas foi imobilizado e preso. Em seguida foi conduzido até a central de Polícia em Arapiraca para as providências legais cabíveis, devidamente tomadas pelo delegado Alexandre Leite, plantonista, titular da delegacia de Girau do Ponciano e que também responde pelo 63 DP de Traipu.

Com informações PC/AL