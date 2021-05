Cearense

CEARENSE: Fortaleza busca o tri e Ceará quer seguir como maior campeão estadual



Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 22 (AFI) – Entra ano e sai ano, mas a hegemonia de títulos do Campeonato Cearense segue a mesma e em 2021 não será diferente. Afinal, assim como nos últimos 24 anos, o título estadual ficará nas mãos de Ceará ou Fortaleza. As duas equipes se enfrentam em jogo único, em mais um Clássico-Rei, neste sábado (23), às 17h, na Arena Castelão.

Com a melhor campanha da fase classificatória, o Fortaleza tem a vantagem de jogar por um empate para conquistar o tricampeonato estadual, já que venceu em 2019 e 2020. Já para o Ceará, a vitória é o único resultado favorável para voltar a se sagrar campeão.

O time alvinegro busca voltar a ser campeão, depois de ficar com os títulos de 2017 e 2018, além de ser o maior campeão estadual com 45 titulos atualmente. Do outro lado, depois dos títulos dos dois últimos anos, o Fortaleza tem 43 títulos e pode encostar no adversário neste ranking.

CAMPANHAS

Para chegar até essa decisão, as duas equipes já entraram na segunda fase do estadual. O Fortaleza terminou a etapa na liderança, com 17 pontos, mesma pontuação do Ferroviário, mas ficou na frente nos critérios de desempate, com cinco vitórias e dois empates em sete jogos. Nas semifinal, goleou o Atlético-CE por 6 a 0.

Já o Ceará, fez uma campanha de quatro vitórias, um empate e duas derrotas, e terminou em terceiro com 13 pontos. Nas semifinais, pegou o Ferroviário, que tinha feito uma campanha melhor, mas mesmo assim venceu pelo placar de 3 a 0 e chegou a final.

ARBITRAGEM FIFA

Por conta da importância do duelo, a Federação Cearense de Futebol (FCF) designou um árbitro FIFA para esse jogo único. Trata-se de Rafael Traci, que será auxiliado Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Eleutério Felipe Marques Junior, ambos do Ceará. Já a cabine de VAR terá como responsável: Igor Junio Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais.

DETALHES DAS EQUIPES

Para a partida, o técnico Vojvoda faz mistério sobre a provável escalação do Fortaleza, isso porque o novo comandante não repetiu a mesma formação em nenhum dos últimos quatro jogos e ainda colocou a equipe em campo, com três esquemas diferentes. A principal dúvida fica para o meia Lucas Crispim.

Do outro lado, Guto Ferreira não deve fazer grandes mudanças no time titular do Ceará que vem jogando. Suspenso por conta de uma confusão na final da Copa do Nordeste, na qual o Vozão foi campeão, o atacante Mendoza não joga. Yony González e Saulo Mineiro brigam pela titularidade no setor. Também no ataque, a dúvida será entre Jael e Vizeu.