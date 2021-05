Cearense

CEARENSE: Fortaleza e Ceará tem ‘missões complicadas’ para irem a decisão



Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 18 (AFI) – Chegou a hora da verdade. Depois de duas fases, 14 rodadas e mais de três meses de disputa, o Campeonato Cearense está chegando a fase de mata-mata e nesta quarta-feira (19) será disputada a rodada única das semifinais, na qual irá decidir o dois finalistas da edição de 2021. Dono da melhor campanha da segunda fase, o Fortaleza encara o Atlético-CE, enquanto o Ceará terá uma ‘pedra no sapato’ contra o Ferroviário.

A partida entre Ferroviário e Ceará abre as disputas logo às 15h30, na Arena Castelão. Como terminou na frente na segunda etapa, na segunda posição com 17 pontos, o Ferrão tem a vantagem de jogar pelo empate para ir a decisão. Ao Vozão resta uma vitória, mesmo que seja por placar mínimo.

Um pouco mais tarde, às 21h30, também na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Atlético-CE para definir o segundo semifinalista. Assim como o Ferroviário, o Tricolor do Pici tem a vantagem de jogar por um empate devido a melhor campanha. A equipe terminou a segunda fase em primeiro com 17 pontos, enquanto seu adversário foi quarto, com onze.

REGULAMENTO

A edição de 2021 tem praticamente o mesmo regulamento do estadual passado. Nesta fase semifinal, a etapa será disputada em confronto único com mando de campo para o clube de melhor campanha na segunda fase. A final também terá jogo único e no caso de empate, a definição será para o clube de melhor campanha.