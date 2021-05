FORTEVIRON estará nas placas de publicidade da badalada Série B

Brasileiro

FORTEVIRON estará nas placas de publicidade da maior Série B da história



A parceria foi intermediada pela MONDAY MARKETING e adquirida junto a SPORT PROMOTION por duas temporadas

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 27 (AFI) – Forteviron será o novo anunciante do Campeonato Brasileiro da Série B, pelas próximas duas temporadas. A marca entrará nos prismas localizados ao lado dos gols, em todos os jogos da competição.Com isso, a marca Forteviron reforça o seu posicionamento junto ao esporte, em uma das competições mais fortes da temporada, e que promete uma disputa intensa pelas vagas de acesso a elite do futebol nacional.

Forteviron vai ter placas nas duas próximas temporadas da Série B

“É de nosso interesse adquirir a propriedade dos prismas desse importante campeonato, que tem visibilidade de Norte a Sul do país, com grandes equipes e qualidade inquestionável.

Além da visibilidade da marca durante as partidas, teremos os melhores momentos reverberando por todo país nos principais programas de esporte. Como buscamos parcerias longas, fechamos esta cota por duas temporadas”, afirma Waldemiro Pereira Neto, Presidente Executivo da WP LAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA.

O campeonato começa nesta sexta-feira (28) e irá até o final do ano, onde após 38 rodadas será conhecido o campeão e os 4 times que terão acesso a Série A.

______________________________________________________________________________________________________

FLAMENGO GANHA TÍTULO DA NBA DE NOVO

SOBRE OFORTEVIRON

“FORTEVIRON é um tradicional medicamento, comercializado em todas as farmácias do Brasil há mais de 45 anos.Indicado como revigorante do organismo e na melhora do desempenho sexual de homens e mulheres.

FORTEVIRON é seguro e eficaz. Age sem alterar a pressão arterial, sem interferir nos resultados de exames de laboratório e pode ser usado em conjunto com outros medicamentos.

FORTEVIRON. Você Sempre pra Cima