Paulista

FPF confirma datas e horários das semifinais da Série A2. Confira!



Os dois acessos ao Paulistão de 2022 serão conhecidos na próxima quinta-feira

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou na manhã deste sábado datas e horários dos confrontos das semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Os duelos entre Água Santa e Rio Claro; e Oeste e São Bernardo terão cobertura em TEMPO REAL do PLACAR FI.

Rio Claro e Água Santa abrem as semifinais na segunda-feira, às 15 horas, no estádio Dr. Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro. O duelo derradeiro está marcado para a quinta-feira, às 18h45, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Oeste é um dos semifinalistas e quer o acesso na A2 deste ano

A outra semifinal também tem início na segunda-feira, mas o primeiro encontro entre São Benardo FC e Oeste acontece às 20 horas, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. A volta está agendada para a quinta-feira, às 21 horas, na Arena Barueri, no Grande ABC.

Quem avançar destes confrontos estará na decisão do Estadual e consequentemente garantido no Paulistão de 2022.

CONFIRA AS SEMIFINAIS DA SÉRIE A2:

SEGUNDA-FEIRA (24)

15 HORAS

Rio Claro x Água Santa

20 HORAS

São Bernardo x Oeste

QUINTA-FEIRA (27)

18H45

Água Santa x Rio Claro

21 HORAS

Oeste x São Bernardo