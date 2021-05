Paulista

FPF define datas e horários das finais do Paulistão; CONFIRA AQUI!



Palmeiras mandará o jogo na quinta-feira e São Paulo será mandante no domingo

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 17 (AFI) – A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, nesta segunda-feira, as datas, os horários e os locais das finais entre São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. A entidade até tentou convencer a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a liberar a data de 30 de maio para a decisão, mas a finalíssima do Estadual será mesmo no próximo domingo.

Morumbi receberá a finalíssima. (Foto: Igor Amorim / São Paulo)

O Palmeiras, atual campeão e algoz do rival Corinthians na semifinal, abrirá a decisão na quinta-feira, às 22 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. Também na capital, mas no Morumbi, o São Paulo, que eliminou o Mirassol e tem melhor campanha, será o mandante do jogo da volta no domingo, às 16 horas.

Ao contrário das quartas de final e da semifinal, definidas em partidas únicas, a final terá jogos de ida e volta. Em caso de empate na pontuação e no saldo de gols, o campeão será conhecido nos pênaltis.

NA FILA!

Se o Palmeiras busca o bicampeonato, o São Paulo, fora da final há duas temporadas, tenta encerrar incômodo jejum de 16 anos sem dar a volta olímpica no estado. A última decisão entre tricolores e alviverdes tinha sido no Paulistão de 1992.

Na primeira fase, o São Paulo venceu o Palmeiras por 1 a 0 fora de casa. O time de Crespo, em 14 partidas, acumula dez vitórias, três empates e uma derrota. Aproveitamento de 78,6%. Já os comandados de Abel Ferreira, com a terceira melhor campanha, abaixo do Corinthians, somam oito vitórias, três empates e três derrotas. Desempenho de 64,3%.

MARATONA!

Palmeiras e São Paulo terão compromisso pela Libertadores antes de decidirem o título estadual. Ambos jogam terça-feira, em suas casas, contra rivais argentinos. O time alviverde encara o Defensa y Justicia, às 19h15, e a equipe tricolor enfrenta o Racing, às 21h30. Os comandados de Abel Ferreira estão em situação mais confortável, já que garantiram vaga antecipada às oitavas e ostentam 100% de aproveitamento no torneio continental.

CONFIRA AS DATAS DAS FINAIS DO PAULISTÃO 2021:

Quinta-feira, 20, às 22 horas

Palmeiras x São Paulo (Allianz Parque)

Domingo, 23, às 16 horas

São Paulo x Palmeiras (Morumbi)