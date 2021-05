Paranaense

Paranaense: FPF não respeita intervalo de jogos e STJD suspende clássico das quartas



Athletico jogou no sábado, assim como todos os outros clubes, e teve partida marcada já para essa segunda-feira, com menos de 48 horas

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 17 (AFI) – Paraná e Athletico-PR não mais se enfrentarão nesta segunda-feira, às 14 horas, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou liminar do Furacão e suspendeu o clássico em Curitiba.

O Athletico alegou que a Federação Paranaense de Futebol (FPF) não respeitou o intervalo mínimo de 66 horas de um jogo para o outro. E isso é verdade! Virou rotina em época de pandemia. O Athletico jogou no sábado, assim como todos os outros clubes, e teve partida marcada já para essa segunda-feira, dando intervalo de apenas 48 horas.

Nada de jogo em Curitiba. (Foto: Divulgação)

NÃO E NÃO!

“CONCEDO a tutela de urgência vindicada, no sentido de deferir a liminar perseguida no Mandado de Garantia processado na origem, suspendendo a partida do CAP designada para o dia 17/05/2021, e determinando então que a Federação local observe o Regulamento Geral de Competições de 2021, e se abstenha de calendarizar os jogos do Clube Requerente, com intervalos menores do que 66 horas“, escreveu o presidente do STJD, Otávio Noronha.

O STJD, no entanto, suspendeu apenas o clássico entre Paraná e Athletico. As outras partidas das quartas de final seguem agendadas para essa segunda-feira, às 14 horas. A FPF ainda não se pronunciou.