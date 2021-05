Francês: Na lista de Tite, Paquetá comanda goleada do Lyon com 2 gols

Francês

Francês: Na lista de Tite, Paquetá comanda goleada do Lyon com dois gols



Camisa 12 é o destaque da vitória sobre o Nimes por 5 a 2, deixando a equipe na briga por uma vaga na Champions League

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 16 (AFI) – O meia Lucas Paquetá foi convocado, na última sexta-feira (14/05), para os próximos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Em campo, neste domingo (16/05), ele justificou seu nome na lista de Tite.

O Lyon venceu o Nimes por 5 a 2, fora de casa, com um show do brasileiro, que comandou a equipe com dois gols e uma assistência. O resultado mantém o Lyon vivo na briga por uma vaga na próxima Champions League, faltando uma rodada para o fim da Ligue 1.

VEJA PAQUETÁ NA VITÓRIA DO LYON

DUELO DE OPOSTOS

A partida trazia um duelo de opostos no campeonato. O Nimes, dono da casa, precisava vencer para seguir na luta contra o rebaixamento. Já o Lyon, visitante, contava com a dupla Paquetá e Depay para conquistar os três pontos e se manter com chances de conquistar a vaga na próxima Champions.

Para a surpresa de muitos, logo aos cinco minutos, Kone abriu o placar para o Nimes. Mas a alegria não durou muito. Três minutos depois, começava a exibição de gala de Paquetá, empatando o jogo.

Paquetá aproveita grande fase técnica

Aos 20 minutos, Depay marcou o gol da virada e, quatro minutos depois, o brasileiro balançou as redes novamente para dar números finais ao primeiro tempo.

A segunda etapa começou com gol de Aouar, aos 10 minutos, após assistência de Paquetá. Aos 17, Kone marcou o segundo dele e do Nimes, mas Slimani, aos 42, marcou o quinto do Lyon, sacramentando a goleada.

JOGO E CONVOCAÇÃO

Lucas Paquetá, nome do jogo, falou sobre o jogo de hoje e a convocação para a seleção brasileira.

“Estou vivendo um momento muito feliz na minha vida, e isso está se confirmando com as boas atuações pelo Lyon e a convocação para a seleção brasileira. É muito gratificante ter a confiança da comissão técnica comandada pelo professor Tite e espero corresponder nos treinos e nos jogos.

Hoje foi uma partida muito importante para a gente, pois precisávamos vencer para manter as chances de conquistar a vaga para a Champions. Soubemos impor nosso ritmo de jogo e construímos o resultado com inteligência. Fico feliz pelos gols, pela assistência, mas o mais importante foi ter conquistado os três pontos”, afirmou.

QUARTO LUGAR

O Lyon, na quarta colocação do campeonato com 76 pontos, encara o Nice na última rodada. Para garantir a vaga na próxima Champions, precisa vencer e torcer por um tropeço do Mônaco, que, na terceira posição com 77 pontos, vai enfrentar o Lens.

As duas partidas acontecem no próximo domingo (23/05), às 16h (horário de Brasília).