Fuja do tradicional: aprenda a fazer escondidinho de cogumelos para o almoço

1. Em uma panela, cozinhe a batata em 1 litro de água com os temperos de preferência. Depois disso, escorra a batata e amasse com garfo, triture no mixer ou use o espremedor de batatas.

2. Corte os cogumelos e salteie na frigideira. Em seguida, transfira para uma panela com o molho de tomate e acrescente os temperos de sua preferência.

3. Em um refratário ou assadeira, coloque uma camada de batata e recheie com os cogumelos. Acrescente mais uma camada de batata e finalize com farinha de rosca, castanha ou nozes.

4. Leve para gratinar.

5. Depois, sirva o prato.