Fuja do tradicional: aprenda a fazer fricassê de peru para o almoço

1. Aqueça uma panela com a manteiga e o azeite, junte o arroz e refogue bem até que o grão fique levemente esbranquiçado. Junte o sal e a água fervente.

2. Cozinhe destampado até que a água fique no mesmo nível do arroz, depois tampe parcialmente e deixe a água secar por completo.

3. Desligue o fogo e deixe tampado até o momento de servir.

4. Em uma frigideira, derreta a manteiga e junte as amêndoas laminadas. Diminua o fogo para médio e mexa até que as amêndoas fiquem douradas por igual.

5. Sirva o arroz branco com as amêndoas por cima.