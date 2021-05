Função do Nubank de parcelar compras deve ser utilizada com cuidado; entenda

Recentemente, o Nubank lançou uma fermenta que permite que seus usuários do cartão de crédito parcelem compras específicas da fatura. A opção cobra juros mais baixos comparados aos do crédito rotativo.

A função tem como objeto evitar que os clientes financiem a fatura em seu valor total. Dessa forma, ao optar pelo parcelamento de um compra, o valor da fatura será alterado, visto que a divisão diminui a quantia mensal.

A novidade acaba de chegar no Brasil após passar por testes na empresa Nubank no México. No entanto, a funcionalidade ainda está em fase de analises, e por este motivo, apenas alguns clientes da fintech receberam o acesso.

Entretanto, é importante destacar que a operação é sujeita a cobrança de juros, que devem ser consideradas na hora do parcelamento. Neste sentido, se uma compra no valor de R$ 70, for parcelada em 9 vezes, ao final, o valor sobe para R$ 92,43 (cálculo aplicado de 9 x R$ 10,27).

Parcelamento de compra pelo aplicativo do Nubank

A nova função do Nubank permite que o cliente parcele a compra escolhida em até 12 vezes. Para ser utilizada, é necessário que a compra tenha sido paga à vista, por meio de transações inviáveis para parcelamento no ato da compra. Confira o passo a passo e saiba como dividir a compra pelo Nubank:

Acesse o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS; Abra a fatura do cartão em aberto e indique a compra destinada ao parcelamento; Selecione a opção “Parcelar compra”; Verifique os prazos e condições de pagamento; Confirme o parcelamento.

Feito isso, o valor da compra na fatura será atualizado automaticamente. Além disso, cabe ressaltar que, o valor das divisões da compra não pose ser menor que R$ 20. Por fim, após finalizar a operação de parcelamento da compra, o procedimento não poderá ser desfeito, porém, pagamento antecipados e com descontos poderão ser efetuados.

