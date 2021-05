Futsal: Araraquara e Ribeirão Preto se enfrentam na Copa LPF



Jogo entre entre UNIARA FUNDESPORT (Araraquara) e Barão de Mauá (Ribeirão Preto) será em Gavião Peixoto

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 26 – Inicialmente previsto para acontecer em Araraquara, por conta da pandemia do coronavírus, o jogo da Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF) entre UNIARA FUNDESPORT (Araraquara) e Barão de Mauá (Ribeirão Preto) será em Gavião Peixoto, cidade a 37 km de distância de Araraquara, neste sábado, 29 de maio, às 16h, no Osvaldão.

A partida será realizada sem público, seguindo rígido protocolo de segurança sanitária, com narração de Gilberto Santos; comentários de Fabinho e reportagens de Flávia Domingues, direto do Ginásio de Esporte Osvaldão. A operação e coordenação no local serão da LiveSports com transmissão da Rede Família e canal da LPF no YouTube.

Foto: André Montejano/ Divulgação LPF

O UNIARA tem no elenco dois feras: os experientes Fudi e Neguete, que retornou à equipe após duas temporadas. “Tinha pendurado as chuteiras, mas a saudade das quadras falou mais alto”, contou Neguete. Este será o quarto jogo da equipe de Ribeirão Preto. O Barão de Mauá está em terceiro lugar na classificação geral e tem como destaque o pivô Beto, que é o atual vice-artilheiro do campeonato com quatro gols. Já a equipe de Araraquara, quarta colocada, disputará o terceiro jogo.

Sobre a LiveSports

Serviço live streaming para eventos esportivos, encontros corporativos e shows. Responsável por toda a cadeia de produção do streaming, da captação no local do evento, passando por bilhetagem e segurança de dados, até a entrega para os fãs do esporte em aplicativo próprio. A empresa foi criada em setembro de 2020 por João Palomino, ex-VP de Conteúdo e Produção da ESPN, e Nilson Fujisawa, CEO da Lineup, uma das principais fornecedoras de equipamentos e soluções do mercado televisivo.