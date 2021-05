Gabigol se isola na artilharia interna, e Flamengo emenda sequência inédita na temporada; veja números

Campeão da Supercopa do Brasil, vagas encaminhadas na final do Carioca e nas oitavas da Libertadores, além de ter o seu principal artilheiro fazendo história e igualando marca de Zico. O Flamengo vive um ótimo início de temporada, que, pela primeira vez, teve o clube emendando cinco vitórias consecutivas. A última ocorreu nesta terça, após suado triunfo diante da LDU.

A última sequência de cinco vitórias seguidas havia ocorrido em outubro do ano passado.

Mais recente, a vitória fora de casa sobre a LDU, a pouco mais de 2.700 metros de altitude, teve como protagonista Gabriel Barbosa, que se isolou na artilharia interna, com nove gols, e ainda igualou o recorde de Zico como o maior artilheiro do clube em Libertadores, com 16 bolas na rede, ao todo.

Gabigol chegou a nove gols em nove jogos na temporada, deixando Pedro, com sete, na segunda colocação. Rodrigo Muniz e Arrascaeta completam o pódio, pois têm cinco gols cada um (veja a lista completa abaixo).

Outro fator que engrandece a ótima largada do Flamengo na temporada é o fato de o time ter alcançado o seu melhor início na Liberadores, já que venceu as três primeiras partidas na fase de grupos pela primeira vez na história. O triunfo histórico no Equador também o deixa a uma vitória da classificação antecipada às oitavas (saiba mais aqui).

Agora, contudo, a missão é confirmar o favoritismo e fazer valer a ampla vantagem pelas semi do Carioca – possivelmente com um time misto. Na ida, o time de Rogério Ceni venceu o Volta Redonda por 3 a 0. O jogo da volta será no Maracanã, às 21h05 deste sábado.

NÚMEROS DO FLA NA TEMPORADA

Jogos – 16

Vitórias – 11

Empates – 3

Derrotas – 2

Gols marcados: 38

Gols sofridos: 17

LISTA DE ARTILHEIROS



Gabigol – 9

Pedro – 7

Rodrigo Muniz – 5

Arrascaeta – 5

Vitinho – 4

Bruno Henrique – 2

Diego – 1

Gerson – 1

Max – 1

Hugo Moura – 1

Willian Arão – 1

Michael – 1

LISTA DE ASSISTÊNCIAS

Michael – 6

Matheuzinho – 3

Bruno Henrique – 3

Diego – 2

Gerson – 2

Vitinho – 2

Arrascaeta – 2

João Gomes – 1

Filipe Luís – 1

Isla – 1

Pedro – 1

Lázaro – 1

Ramon – 1

Gustavo Henrique – 1

Everton Ribeiro – 1

Gabigol – 1