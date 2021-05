Gabriel chama a responsa e manda recado para torcida: “É indescritível”

O Corinthians tem um clássico muito importante contra o São Paulo neste domingo (02). Pressionado, Vagner Mancini sabe que uma derrota pode deixar o clima ainda mais insustentável dentro do clube. Nas redes, boa parte da torcida já pede a demissão do técnico e também gostaria de outras mudanças significativas no clube.









Por outro lado, o volante Gabriel segue em alta no Timão. O jogador cresceu muito de rendimento desde o ano passado e é um dos principais jogadores da equipe. Sua versatilidade já ajudou bastante os companheiros com passes e até gols decisivos.

Em entrevista à TV Cointihans, o jogador revelou a expectativa de atuar mais um clássico vestindo a camisa corinthiana. O atleta está próximo de completar 200 jogos pelo Corinthians, marca que ele se diz muito ansioso para bater o mais rápido possível.

“Estou ansioso, não vejo a hora de bater essa marca. É indescritível, não tem como descrever em uma palavra ou uma frase o que estou sentindo, é um sonho. Vestia essa camisa de criança, hoje visto dentro de campo e estou completando essa marca de 200 jogos. Espero que ela aconteça no clássico e eu possa ajudar o Corinthians, como sempre fiz. Tem ansiedade, mas com a cabeça no lugar para dar tudo certo”, disse.

Nos bastidores, a diretoria do Corinthians até gostaria de ter fechado com mais reforços para o elenco, mas os problemas financeiros impedem qualquer avançado em negociações com jogadores mais renomados ou que estejam valorizados no mercado.