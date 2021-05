Gabriel revela ansiedade para completar 200 jogos pelo Corinthians: “É um sonho”

O Majestoso deste domingo pode ser muito especial para o volante Gabriel. Caso entre em campo contra o São Paulo, o jogador completará 200 jogos vestindo a camisa do Corinthians.

Às vésperas do clássico, o camisa 5 revelou que está ansioso para alcançar a marca, destacando que o feito representa algo “indescritível” e “um sonho” para ele.

“Estou ansioso. Não vejo a hora de bater logo essa marca. É indescritível, não tenho como descrever em uma palavra ou frase o que estou sentindo, até porque é um sonho. Eu vesti a camisa de criança e hoje visto dentro de campo”, afirmou à Corinthians TV.

“Espero que a marca de 200 jogos aconteça no clássico. Quero fazer um grande jogo e ajudar o Corinthians como sempre fiz. Então estou ansioso, mas com a cabeça no lugar para dar tudo certo”, completou.

A escalação de Gabriel é provável por conta dos desfalques do Timão. Xavier sofreu um entorse no tornozelo e está fora, enquanto Cantillo terá de cumprir suspensão.

A partida acontece na Neo Química Arena, às 22h15 (de Brasília), pela 10ª rodada do Paulistão. As duas equipes já estão classificadas para as quartas de final do campeonato.