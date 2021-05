Game of Thrones: veja ranking das temporadas da série da HBO

Inegavelmente a série da HBO Game of Thrones foi um grande sucesso na TV, tendo quebrado vários recordes de audiência e popularidade. O programa, que foi baseado na obra literária de George R. R. Martin, conquistou um grande número de fãs ao redor do mundo, que torceram para que seu personagem favorito pudesse se sentar no desejado Trono de Ferro e comandar todos os reinos de Westeros. No entanto, o final da série foi decepcionante para boa parte dos espectadores, que não curtiram o rumo que o show da HBO teve.

Essa decepção se refletiu nas notas das avaliações feitas pelos fãs nos principais sites de críticas, como o Rotten Tomatoes e Metacritic, com a temporada final tendo a pior avaliação dentre todas as oito.

Confira como ficou o ranking de todas as temporadas de Game of Thrones — da pior para a melhor — com uma média feita a partir das notas dos dois sites citados.

8. 8ª Temporada – 64,5

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: CBR

Como dito antes, o final de Game of Thrones foi decepcionante para boa parte do público. A temporada final tem a nota 75 no Metacritic e apenas 54 no Rotten Tomatoes. Vale lembrar que a última temporada contou apenas com 6 episódios, em vez dos 10 das primeiras temporadas, ou seja, a avaliação negativa de apenas um episódio tem um peso maior na média final da temporada.

7. 6ª Temporada – 83,5

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: CBR

Mesmo na 7ª posição, a 6ª temporada tem a excelente média de 83,5, o que mostra a verdadeira qualidade da produção da HBO. A 6ª temporada acompanhou Bran começando sua jornada para virar o Corvo de Três Olhos e Daenerys sendo capturada, enquanto Ramsay Bolton tentava tomar o Norte.

6. 7ª Temporada – 85

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: CBR

A 7ª temporada também teve menos episódios — 7 no total — o que também pode ter impactado negativamente na média. Na trama, Daenerys finalmente conseguiu chegar em Westeros e começou a traçar suas alianças para invadir Porto Real. Essas alianças acabam causando uma importante baixa em seu exército, ao se deparar com a verdadeira força do Rei da Noite.

5. 1ª Temporada – 85

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: CBR

A temporada inicial trouxe avaliações dos críticos nos sites que talvez não reflitam a realidade, visto que ainda não sabíamos exatamente o que esperar da série. O fato do show mostrar que nenhum personagem está livre dos perigos de Westeros — Ned Stark que o diga — inicialmente não agradou a todos, o que refletiu em uma nota mais modesta, apesar de sua qualidade de produção ser elevada desde o início.

4. 5ª Temporada – 92

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: CBR

Essa foi a primeira temporada a divergir da história dos livros de George R. R. Martin. É na 5ª temporada que algumas peças começam a ser posicionadas para a conclusão das temporadas seguintes. Aqui vemos Cersei sendo humilhada em público, Arya em sua jornada de treinamento para aumentar suas habilidades, Daenerys continua aumentando o poder de seu exército, enquanto Jon Snow aprende mais sobre as ameaças vindo das regiões além da Muralha — além de enfrentar problemas na Patrulha da Noite.

3. 2ª Temporada – 93

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: CBR

A 2ª temporada trouxe a ascensão ao poder de um dos personagens mais odiados de toda a série, Joffrey Baratheon. O que foi muito bem recebido pelo público e pela crítica. A temporada atingiu a nota 90 no Metacritic e um excelente 96 no Rotten Tomatoes. Daenerys começava a sua jornada ao lado dos Dothraki em Essos.

2. 3ª Temporada – 93,5

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: CBR

É na 3ª temporada que acontece o Casamento Vermelho, talvez o ponto mais alto nas várias vezes em que a série surpreendeu e chocou o público. O impacto do acontecimento na avaliação do público foi extremamente positivo, com a temporada chegando aos mesmos 96 da temporada anterior no Rotten Tomatoes e 91 no Metacritic.

1. 4ª Temporada – 95,5

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: CBR

A melhor temporada de Game of Thrones foi seu 4º ano. Segundo as críticas, a 4ª temporada firmou a série da HBO como um dos melhores programas de TV. Os episódios continuaram a trazer a morte de personagens importantes e a desenvolver outros que ganharam mais destaques durante esse período da trama.

E aí, concorda com a lista? Para você, qual foi a pior temporada? E qual foi a melhor? Deixe o seu ranking nos comentários!