Ganso ganha páreo com Lucca e Roger testa Flu com 9 mudanças contra a Portuguesa; Egídio e Marcos Felipe são ‘remanescentes’

Sem surpresas, Roger Machado vai levar a campo na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca contra a Portuguesa um time repleto de reservas. É a Libertadores batendo à porta do Fluminense, que lidera o Grupo C, junto do favorito River Plate, com quatro pontos. Fruto da vitória épica na Colômbia diante do Independiente Santa Fe por 2 a 1 na última quarta-feira (27).









E é exatamente por causa da desgastante viagem à Colômbia que faz Roger se precaver pensando no duelo contra o Junior Barranquilla na próxima quinta-feira (05), novamente fora de casa. No treino deste sábado (01) no CT Carlos Castilho, Roger armou um time com apenas dois titulares: Marcos Felipe e Egídio, que está suspenso na Libertadores por ter sido expulso contra o Santa Fe.

A informação procede do colega Thiago Lima, do GloboEsporte.com. Mesmo com o treino sendo fechado por Roger, a escalação do Fluminense foi revelada pela reportagem. O Tricolor entra em campo com:

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Matheus Ferraz e Egídio; Wellington, Hudson, Cazares e Ganso; Bobadilla e Abel Hernández.

Pode ser a estreia de David Braz, um dos reforços trazidos de última hora por Mário Bittencourt para a Libertadores. O zagueiro está recuperado da Covid-19 e figurará no banco de Roger neste domingo (02).

Expulso contra o Santa Fe, Egídio será titular contra a Portuguesa (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)



Na formação contra a Portuguesa, destaca-se também a dupla de armadores – Cazares e Paulo Henrique Ganso (que vai na vaga de Lucca) -, o que deve ser uma alternativa contra o Junior na Colômbia.









Fluminense e Portuguesa se enfrentam primeiro no estádio Luso-Brasileiro às 16h (horário de Brasília) e no próximo domingo no Maracanã, no mesmo horário. Por ter feito melhor campanha na Taça Guanabara, o Tricolor tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais. A decisão acontece contra o vencedor de Flamengo e Volta Redonda, que se enfrentam, logo mais, às 21h05.